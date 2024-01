Jubilarissen gehuldigd bij SHE

HALL – Tijdens de drukbezochte nieuwjaarsreceptie van voetbalvereniging SHE in Hall zijn tien trouwe leden in het zonnetje gezet voor hun langdurige lidmaatschap. Voorzitter André van Welie sprak de jubilarissen met mooie woorden toe, daarna ontvingen zij een speldje en een fleurige bos bloemen.

Op de foto staan Harry Achterkamp, 60 jaar lid, Freek Udink,60 jaar lid, Wietse Wieling,60 jaar lid, René Huiskes,40 jaar lid, Jeroen Saalmink, 25 jaar lid en Henk Bouwmeester, 40 jaar lid. Edy Schut, 70 jaar lid, kon niet aanwezig zijn en werd feestelijk gehuldigd in zijn vertrouwde omgeving De Beekwal, in bijzijn van zijn familie.

Niet op de foto staan: Jet Roseboom, 40 jaar lid, Bert Alberts en Jeroen Westdorp, beiden 25 jaar lid.