Jubilarissen bij March & Showband Rheden

RHEDEN – Tijdens de nieuwjaarsreceptie van March & Showband Rheden zijn vier jubilarissen gehuldigd.

Nanda Holleboom werd gehuldigd voor haar 25-jaar lidmaatschap. Ze begon op trompet bij de voormalige Marching Band Velp, maar speelde al bij de fusie tot March & Showband Rheden in 2005 op trombone. Peter Anneveld bespeelde in 25 jaar lidmaatschap bij de Rhedense muziekvereniging verschillende instrumenten, waaronder trompet en sousafoon.

Carolien Verhart werd gehuldigd voor 40-jaar muzikantschap bij KNMO aangesloten verenigingen. Zij begon bij de muziekvereniging Prins Willem-Alexander in Elst en bespeelde daar es-klarinet, klarinet, jachthoorn, f-hoorn en trompet. Sinds 2017 is Carolien muzikaal actief geworden bij March & Showband Rheden.

Voor maar liefst 50 jaar werd Inge de Witte gehuldigd. In 1973 is zij lid geworden, zij heeft de jeugdopleiding doorlopen en vele optredens in binnen- en buitenland meegemaakt op de hoorn en euphonium. Dankzij haar ouders, beiden altijd zeer actief binnen de vereniging geweest, kreeg Inge het verenigingsleven met de paplepel ingegoten. Bij de vele verschillende acties in al die jaren is Inge steevast aanwezig geweest, als zij dan ook niet al bijdroeg in de organisatie ervan.