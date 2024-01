Jongeren vast in lift op treinstation Dieren

DIEREN – Op het treinstation in Dieren hebben woensdagmiddag zes jongeren bijna 2 uur lang vastgezeten in een lift. Rond 13.15 uur kwam de melding van de jongeren in de vastgelopen lift binnen bij de meldkamer. Toen de brandweer ter plaatse kwam troffen ze de jongeren in de vastgelopen lift aan halverwege de liftschacht. De brandweer heeft meerdere keren geprobeerd om de lift naar beneden te krijgen, maar dit lukte niet. Ondertussen gaven de jongeren aan dat zij het aardig warm en benauwd kregen in de lift. Hierop zijn zowel de deuren van de liftschacht geopend en de deur van de lift zelf. Hierdoor kregen de jongeren weer frisse lucht. Ook kregen ze flesjes water. Uiteindelijk is een liftmonteur opgeroepen om te zorgen dat de jongeren bevrijd konden worden uit de lift. Dit lukte kort voor 14.30 uur. De jongeren gaven aan blij te zijn dat ze eruit waren nadat ze bijna 2 uur vast hadden gezeten.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink