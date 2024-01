Jaarviering Sint Antonius Abt van Loenense Parochiekerk

LOENEN – Op woensdagavond 17 januari om 19.00 uur wordt in de RK kerk in Loenen een feestelijke viering gehouden ter ere van de jaardag van de patroonheilige Sint Antonius Abt. Volgens pastoor Henri ten Have van de Parochie Sint Franciscus is dit een hoogfeest.

Alle kerken die naar Antonius Abt genoemd zijn, kunnen deze dag vieren. Vroeger ging dat vanzelf, toen er iedere dag nog een of meerdere missen waren. Nu wordt er een speciale viering gehouden. Pastoor Ten Have en de Loenense locatieraad nodigen iedereen van harte uit dit feest mee te vieren en deze dienst bij te wonen. Zij rekenen op een volle kerk. Na de viering is er koffie in het parochiehuis.

Wie was deze heilige Antonius Abt, vragen velen zich af. Sint Antonius stond in Egypte in de jaren 251 tot 356 na Christus bekend als vader van het kloosterleven. Hij was een kind van rijke ouders. Toen hij 20 jaar oud was, stierven zijn beide ouders. Hij werd daarna gegrepen door de evangelietekst ‘Wilt ge volmaakt zijn, verkoop al wat ge bezit en geef het aan de armen’. En dat deed hij. Hij verkocht alles wat hij bezat, en dat was niet weinig, en ging leven als een kluizenaar in de woestijn. Sint Antonius heeft als bijnaam ‘Antonius met het varken’. Die bijnaam ontstond in de middeleeuwen. De Antonieten, leden van de naar hem vernoemde verpleegorde, mochten hun varkens vrij laten rondlopen als vergoeding voor de verpleging die zij verstrekten. Op 17 januari, Antonius’ sterfdag, werden deze varkens geslacht en verdeeld onder de armen. Het beeld van Sint Antonius Abt, buiten in de toren van de Loenense kerk, laat de heilige zien met een varken.

In september 2024 wordt het 175-jarig bestaan van de Loenense Parochiekerk gevierd. Een werkgroep is druk doende met voorbereidingen voor dit unieke feest.

Het beeld van Sint Antonius Abt met varken bij de Loenense kerk

Sint Antonius Abt wordt vaak verwisseld met de Heilige Antonius van Padua. Deze heilige wordt vaak aangeroepen voor verloren zaken. Menigeen kent nog het korte gebedje: ‘Sint Antonius beste vrind, zorg dat ik mijn sleutel(of wat anders) terugvind’. Vaak lukte dit ook nog.