IVN-wandeling Brantsenshei

DE STEEG – IVN Oost-Veluwezoom houdt op maandag 8 januari een doorstapwandeling met gids van zo’n 5 kilometer lang door het gebied van de Brantsens hei – een voormalig heidegebied dat toe behoorde aan de eigenaar van landgoed Rhederoord. De wandeling voert door een heuvelachtig gebied met bijzondere boomvormen en zoel plekken. Er is een pauze op de Carolinahoeve waar (voor eigen rekening) genoten kan worden van een consumptie. De terugweg voert langs de Haverkist, een hoeve met een rijke historie.

De wandeling start om 09.30 uur op de parkeerplaats De Lappendeken in De Steeg. Aanmelden is niet nodig. Deelname is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

ivnoostveluwezoom.nl