Inzameling kerstbomen en vuurwerkafval

GEM. BRONCKHORST – Op woensdag 10 januari kunnen schoolkinderen weer hun spaarvarken spekken door kerstbomen en zakken vuurwerkafval in te leveren bij medewerkers van de gemeente Bronckhorst. Per boom of zak krijgen zij 0,50 euro. Er zijn speciale vuurwerkafvalzakken verkrijgbaar op basisscholen en bij de verkooppunten van vuurwerk. Inleveren kan woensdag 10 januari tussen 14.00 en 16.30 uur.

In Hoog-Keppel is een inzamelpunt op de parkeerplaats van de Hessenhal aan de Monumentenweg. In Hummelo wordt ingezameld op de parkeerplaats aan de Dorpsstraat. In Voor-Drempt kunnen bomen en zakken afval worden ingeleverd op de parkeerplaats bij het Dorpshuis aan de Kerkstraat en in Achter-Drempt op de parkeerplaats bij HC’03.