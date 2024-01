KLARENBEEK – De digitale inschrijving voor de nachttochten van de Kennedymars Klarenbeek is weer geopend. Het wandelfestijn is komend jaar op vrijdag 15 en zaterdag 16 maart. Vanaf 1 januari is het ook mogelijk om in te schrijven voor de dagtochten. Van de 22 Kennedymarsen in Nederland is Klarenbeek een goeie middenmoter met een ‘uitstekende verzorging en een gemoedelijke sfeer’.

scklarenbeek.nl/kennedymars