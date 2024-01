Ik vind: Vuurwerk, leuk of toch liever niet

Uit enquêtes blijkt dat een meerderheid van het Nederlandse volk vóórstander is van een landelijk verbod op alle consumentenvuurwerk. Lokale verboden op het afsteken van vuurwerk zijn niet te handhaven; er kan immers alleen worden opgetreden bij een ‘heterdaadje’ en we kunnen niet op iedere straathoek een politieagent neerzetten. Daarom wordt bij onze buurgemeenten Apeldoorn en Zutphen nu gewerkt aan een verbod op bezit en gebruik van vuurwerk; dat is beter te handhaven en het is het hoogst haalbare zolang er geen landelijk verbod op verkoop van vuurwerk is.

De gemeente Brummen doet er goed aan om zich bij dat verbod aan te sluiten. Dit jaar mocht burgemeester Van Hedel de Brummense bevolking nog prijzen als ‘voorbeeldig en gezellig’; maar als de maatregel in Apeldoorn en Zutphen wél

gehandhaafd kan worden is het niet denkbeeldig dat de ‘feestvreugde’ zich naar een buurgemeente zal verplaatsen. De mogelijke gevolgen daarvan hebben we allemaal via de media meegekregen. Willen we in Brummen landelijk nieuws

worden zoals in Midwolda of Hedel (!)? Ik leg uw mening graag voor aan de gemeenteraad.

Leo Verhoef, Brummen

