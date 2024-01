Ik vind: Je Maintiendrai?

Op ons paspoort staat het rijkswapen van Nederland: drie leeuwen met daaronder het devies ‘Je Maintiendrai’ (‘Ik zal handhaven’). Dat ‘Ik zal handhaven’ moet inmiddels met een korrel zout worden genomen. Demonstranten die snelwegen bezetten komen hier straffeloos mee weg en mensen die rond de jaarwisseling Cobra-6 granaten afsteken wordt geen strobreed in de weg gelegd. En daar blijft het niet bij. Ook in andere situaties zien we gezag en autoriteit steeds verder afkalven.

Vanwege het winterweer waren de wegen naar het Rozendaalse Veld enkele dagen afgesloten. Dat werd met verbodsborden en het plaatsen van hekken duidelijk gemaakt. Als het Veld niet per auto bereikbaar is, laat ik mijn honden uit op de Koningsberg onderaan de Beekhuizenseweg in Rozendaal. Zo zag ik wat er gebeurt bij zo’n wegafsluiting. Hoezo inrijverbod? De hekken werden zonder pardon opzijgeschoven en tientallen automobilisten tuften vrolijk voorbij hek en verbodsbord onder het motto ‘Lak aan de regels en wie doet me wat?’ Op de sociale media was te volgen dat dit de hele dag doorging. En ze kwamen er mee weg, want gehandhaafd werd er niet of nauwelijks.

De regel om alleen ná zonsopgang en vóór zonsondergang op het Veld te zijn wordt ook met voeten getreden. De enkeling die gesnapt wordt is de uitzondering die de regel bevestigt.

Alles mag en alles kan en je hoeft niet bang te zijn dat je op je vingers getikt wordt. Maar ja, als XR Rebellion straffeloos snelwegen mag blokkeren waarom zou je je dan aan zo’n belachelijk wegafsluitinkje houden.

Gezag en autoriteit zijn vieze woorden geworden. ‘Je Maintiendrai’ is verworden tot een holle frase en de Nederlandse Leeuw tot een papieren tijger.

Theo Kooijmans,

Fractievoorzitter Volkspartij Politiek Rheden