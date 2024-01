Hulp nodig bij cursus digitale vaardigheden

RHEDEN – Bibliotheek Veluwezoom zoekt vrijwilligers die in de gemeente Rheden anderen willen helpen met het verbeteren van hun digitale vaardigheden. Ze kunnen bijspringen bij Klik & Tik en het Digicafé.

Sommige mensen hebben geen of heel weinig computerervaring. Ze hebben nog nooit een computer aangeraakt of voelen zich niet zeker genoeg om op internet te gaan. De bibliotheek ondersteunt mensen die hun internet- en computervaardigheden willen verbeteren met verschillende programma’s, waaronder Klik & Tik en het Digicafé, en zoekt vrijwilligers voor begeleiding.

“Als vrijwilliger Klik & Tik ontvang je de deelnemers en ondersteun je ze bij de online lessen. De deelnemers werken in hun eigen tempo en op hun eigen niveau. Je zorgt voor een prettige sfeer en je helpt de deelnemers computervaardig te worden. Het gaat om een vrijwilligerstaak voor 2 uur per week of meer”, aldus de bibliotheek.

Over het Digicafé wordt het volgende verteld: “Als vrijwillige medewerker Digicafé ga je samen met de deelnemers op zoek naar antwoorden op de vragen die gesteld worden in het maandelijkse Digicafé. Het Digicafé biedt hulp bij alle vragen en uitdagingen die mensen in de digitale wereld kunnen tegenkomen. Een taak voor ongeveer 4 uur per maand.”

De bibliotheek zoekt voor deze functies mensen die affiniteit hebben met computers en nieuwe digitale ontwikkelingen, die digitaal vaardig zijn en geduld hebben. Ook moeten vrijwilligers het fijn vinden om anderen te helpen en bereid zijn dat te doen op de locaties van de Bibliotheek Veluwezoom in de gemeente Rheden.

De volledige omschrijving van de vacatures is te vinden op bibliotheekveluwezoom.nl/vacatures. Daar kan men zich ook online aanmelden.

Inge de Haas, 085-0184362

leren@bibliotheekveluwezoom.nl