Huldiging jubilarissen MDVS

DOESBURG – Na een succesvol nieuwjaarsconcert van het harmonieorkest en de malletband van MDVS op zaterdagavond 6 januari in het St. Marinus Atrium, was het zondagmiddag 7 januari tijd om de jubilarissen van de Doesburgse muziekvereniging te huldigen. Voorzitter Richard Hahné sprak zijn dank uit naar de vele vrijwilligers van de club en zette iedere jubilaris in het zonnetje met een leuke anekdote. Dit jaar waren er zes jubilarissen: Evert Jurriëns is 45 jaar lid, Piet Vree is 40 jaar lid, Michel Jansen en Martin Mijnders zijn 25 jaar lid en Sabrina Mijnders-Jansen en Dirk Sinay beiden 10 jaar lid. Dirk staat niet op de foto. Nadat de speldjes opgespeld waren en de bloemen uitgedeeld werd er genoten van een borrel en hapje.