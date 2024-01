Hospice in Rozendaal langer open

ROZENDAAL – Hospice Rozenheuvel in Velp blijft zeker tot eind van dit jaar nog geopend. Eerder gaf het Leger des Heils, dat eigenaar is van het pand waar het hospice onderdak heeft, aan dat het hospice uiterlijk op 1 juli 2024 de deuren zou moeten sluiten, omdat hospicezorg niet meer past bij de doelgroep van de organisatie. Deze berichten zorgden voor veel onbegrip en boosheid. Een petitie om het hospice open te houden werd duizenden keren ondertekend en er werd gezocht naar een organisatie die het werk zou kunnen voortzetten. Vorige week kregen de medewerkers het mooie bericht dat er vier serieuze kandidaten zijn overgebleven om het hospice over te nemen. Met deze kandidaten wordt in de komende periode verdere mogelijkheden voor overname verkend.