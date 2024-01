Hortus Aquatilis komt bijeen

DIEREN – De Dierense aquariumvereniging Hortus Aquatilis houdt op dinsdag 9 januari een nieuwjaarbijeenkomst. De vereniging nodigt geïnteresseerden uit om dan ook ‘een bakkie’ te komen doen. De bijeenkomst vindt plaats in de Oase in Dieren en begint om 20.00 uur. Tijdens bijeenkomsten van de vereniging gaan leden regelmatig met elkaar in gesprek, wisselen gedachten uit en delen hun kennis over uiteenlopende onderwerpen. Er zijn leden met fraaie gezelschapsaquaria maar ook met een speciaal aquaria. Sommige leden beschikken over een combinatie van aquaria en terraria. Regelmatig wordt er een gastspreker uitgenodigd die een bepaald onderwerp van de hobby uitgebreid bespreekt. Belangstellenden kunnen vrijblijvend kennis komen maken.