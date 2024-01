VELP – Woensdag 17 januari is er weer een Velpsch Maal in buurthuis De Poort in Velp. Iedereen kan om 17.30 uur aanschuiven voor een Hollandse maaltijd. Op het menu staat Hollands pannetje met jachtsaus en een trifle met vers fruit toe. Mee-eten kost 6 euro per persoon. Inschrijven kan tot en met maandag 15 januari bij de beheerder van De Poort.