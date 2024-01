Hartelijk afscheid bij 55-PlusSoos Loenen

LOENEN – De bijeenkomst van de 55-PlusSoos in Loenen kreeg dinsdag 16 januari een bijzonder tintje. Er werd afscheid genomen van twee bestuursleden en een koffiedame. Annie Hennink-Berends, Dinie Plant–Dieseraad en Rieky van Boven-van Ark stoppen met hun activiteiten voor de Soos.

De scheidende bestuursleden werden door voorzitter Martien Kobussen toegesproken. Annie Hennink, die 27 jaar actief was, schetste hij als bezige bij die zorgde dat alles keurig verliep. Zij regelde de bezetting van de tafels van de kaarters en rummikuppers. Zij wilde niet dat een half bezette tafel naar huis moest. Met veel bellen en schuiven wist zij toch de deelnemers tevreden te houden met klaverjassen, kruisjassen, jokeren en rummikub. Annie kan zich nog herinneren dat zij al actief was in het clubhuis van Loenermark , waar de Soos vroeger bijeen kwam. Met haar leeftijd van 80 plus vindt zij het nu welletjes.

Dinie Plant, die ook uit het bestuur vertrok, was 18 jaar lang bezig met bestuurstaken en legde daarnaast ook graag een kaartje. Bij bijzondere activiteiten als het sinterklaasfeest was zij druk. Ook regelde ze vaak het een en ander om de soos te laten doordraaien. Dinie gaat de soos niet verlaten maar blijft wekelijks een potje kruisjassen.

De Soos heeft een groep van zes koffiedames die beurtelings de koffie en drankjes verzorgen op de bijeenkomsten. In het verleden waren deze dames afkomstig van de Plattelandsvrouwen, de Hervormde vrouwengroep Naomi en Katholieke Vrouwenvereniging. Deze verenigingen zijn ter ziele, maar de koffiedames staan nog steeds paraat en krijgen regelmatig opvolging. Een van de dames is Rieky van Boven. Zij schonk met haar maatje jarenlang de koffie, maar wil er nu mee stoppen. Zij kreeg van de voorzitter waarderende woorden voor haar inzet.

De scheidende dames kregen bloemen en een Spar-bon aangeboden als dank voor alles wat zij voor de Soos hebben gedaan. Het bestuur wordt nu gevormd door voorzitter/secretaris Martien Kobussen en penningmeester Janet Wilbrink. Lini Onstenk verzorgt het contact met de koffiedames en Ans van Ark doet Lief en Leed.

De contributie van de Soos werd verhoogd naar 30 euro. De bijeenkomsten gaan het gehele jaar door, ook in de vakantieperiode. De leden werd gevraagd om nieuwe leden te werven, zodat de Soos ook in de toekomst kan blijven bestaan. Nieuwe leden kunnen zich opgeven bij Ans van Ark, 06-28142243 of bij Martien Kobussen, 06-38938535.

Foto: Martien Kobussen

Rieky van Boven, Dinie Plant en Annie Hennink stoppen na vele jaren met hun Soosactiviteiten