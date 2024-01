Hard & Nieuw knalt de tent uit

EERBEEK – Of het allemaal niet nog een tandje harder kon, vroeger de bezoekers van hardstylefeest Hard & Nieuw in Eerbeek vorig jaar aan organisator Yannick Hilger. En dat kon, zo bleek zaterdag 20 januari in een grote feesttent op het Kerstenterrein in Eerbeek. De beste DJ’s uit het raw-style genre zorgden voor de lekkerste hits en keiharde dancemuziek. Een spectaculaire lichtshow met lasers en vuur zorgden ervoor dat het dak eraf ging. Vooral jongeren, maar ook minder jonge hardstyle liefhebbers, dansten tot in de kleine uurtjes. Een mooi feest om de saaie, donkere januarimaand te doorbreken.

Foto: Gerrit van de Pol