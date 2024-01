Groen licht voor woningen op plek ’t Zwientje

BRUMMEN – De nieuwbouw van woningen op de locatie van ’t Zwientje aan de Zutphensestraat in Brummen is weer een stap dichterbij. Burgemeester en wethouders gaan in principe akkoord met een bestemmingsplanwijziging.

Voormalig eigenaar Paul Zwinenberg verkocht zijn horecalocatie enige jaren geleden aan een projectontwikkelaar. Die wil hier woningen realiseren. De voorgevel van het pand blijft behouden, het achterste deel van het pand wordt vervangen door nieuwbouw. Hier komen dan maximaal tien appartementen.

Voor uitvoering van deze plannen moet het bestemmingsplan worden gewijzigd van horeca naar wonen. Het college gaat hiermee akkoord, omdat burgemeester en wethouders zich ook realiseren dat het uitbaten van een horecagelegenheid in deze tijd lastig is. De keuze om het perceel in te vullen met woningbouw is volgens hen een logische, gezien de omliggende bebouwing en gezien de behoefte aan woningen in de gemeente.

Het bestemmingsplan ligt ter inzage en belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen. Deze worden voorzien van een reactie, waarna het college de raad voorstelt een besluit te nemen over het bestemmingsplan. Helemaal zeker is de nieuwbouw dus nog niet.