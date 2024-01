Gouden echtparen bijeen in Doesburg

DOESBURG – Woensdag 17 januari waren alle gouden echtparen van 2023 uitgenodigd voor een klein feestje namens de gemeente Doesburg. In de Gasthuiskerk waren veel echtparen aanwezig die afgelopen jaar allemaal 50 jaar getrouwd waren. Iedereen werd ontvangen met koffie of thee met gebak. Na een welkomstwoord van burgemeester Loes van der Meijs werden er hoogtepunten uit het jaar 1973 op een scherm getoond. Hierna was het tijd om fijn met elkaar te praten en te genieten van een hapje en drankje.

Foto: Hanny ten Dolle