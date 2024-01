‘Good Riddance’ wint twaalfde Popquiz Brummen

BRUMMEN – Erik Hommel, Sylvia en Erik Bergsneider mogen zich na een felle strijd winnaars noemen van de twaalfde editie van de Brummense Popquiz. Na een avond vol pittige muziekvragen wisten zij als team ‘Good Riddance’ de teams ‘Blusploeg 2’ en ‘De Overkant’ te verslaan. Ze mogen de Hans Broer Award mee naar huis nemen.

Twaalf teams gingen de strijd met elkaar aan, onder leiding van presentatoren Gert-Jan van Dijk en Robert Kersten. Zaal De Vroolijke Frans in Brummen (Broek) was tot de nok toe gevuld met publiek en ook de nieuwe huisband Top 2000-a-go-go voegde flink toe aan de gezellige drukte.

De lat lag dit jaar hoog, maar de deelnemende teams bleken een flinke parate kennis te hebben over de meest vreede muzikale feitjes. Er werd een breed scala aan vragen gesteld aan de hand van audio- of videofragmenten of muziekfragmenten die door de huisband werden gespeeld. De deelnemers werden gevraagd bands te herkennen van foto’s waarvan toonaangevende bandleden waren verwijderd en moesten herkennen welke stilte in een nummer niet ‘echt’ was. Ook de vraag met liedjes, gevuld met lalala’s of nanana’s, viel in de smaak bij deelnemers en bezoekers. “Het is altijd weer een uitdaging om nieuwe quizvragen te bedenken die niet alleen muziekkennis testen, maar ook herkenning bij het publiek teweeg brengt,” laat Theo van Enckevort weten. Samen met Robert Kersten, Karin Beuwer en Gert-Jan van Dijk vormt hij het organiserende comité achter de jaarlijkse popquiz.

Na twee ronden gingen er drie finalisten door naar de finale. Deze teams bleken behoorlijk aan elkaar gewaagd, maar aan het eind van de avond bleek dat ‘Good Riddance’ de wisseltrofee mee naar huis mocht nemen. Ook wonnen Erik, Sylvia en Erik tickets voor Paaspop.

Ook was er dit jaar weer een publieksquiz, waar de bezoekers aan konden meedoen. Acht vragen werden, verspreid over de avond, aan de bezoekers voorgelegd. Ze werden via een videoboodschap gesteld door lokale muzikanten. Peter Hommel en Marjoleen en Jan Veldkamp wisten alle vragen goed te beantwoorden. Zij mogen een concert in Gigant Apeldoorn bezoeken.

