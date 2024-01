Gezellige middag bij Zonnebloem Doesburg

ANGERLO – Woensdag 17 januari werd een start gemaakt met de viering van het 75-jarige jubileum van de Vereniging de Zonnebloem. De afdeling Doesburg e.o. hield in zalencentrum De Meent in Angerlo een gezellige bijeenkomst.

De landelijk bekende Doesburgse zanger Maarten Janssen heeft de middag opgeluisterd met zijn prachtige stem. Zowel gasten als vrijwilligers stonden midden in de zaal te dansen.

Voorzitter Yolanda Goppel vertelde over het ontstaan en de geschiedenis van de Zonnebloem. Vlak na de oorlog ontstond een radioprogramma, vervolgens werd het een stichting en uiteindelijk een vereniging. Dertigduizend Zonnebloemvrijwilligers organiseren jaarlijks vele activiteiten in Nederland.

Halverwege de middag zette wethouder Birgit van Veldhuizen van de gemeente Doesburg twee Zonnebloem vrijwilligers in het zonnetje. Beide dames hebben de afgelopen jaren naast bestuurswerk vele extra taken op zich genomen. Natuurlijk werden ook alle overige aanwezige vrijwilligers bedankt voor hun belangeloze inzet. Traditiegetrouw kreeg eenieder die dat wenste een advocaatje met of zonder slagroom en vooraf thee of koffie met iets lekkers.

Foto: Hanny ten Dolle

zonnebloem.nl