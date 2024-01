Geslaagde decemberactie in Rheden

RHEDEN – De eerste decemberactie van de ondernemers in het centrum van Rheden was een groot succes. Klanten hoefden alleen maar hun kassabonnetjes in te leveren. De bonnen werden verzameld in een oude melkbus en drie keer zijn daar prijswinnaars uitgetrokken. De laatste trekking was op zaterdag 23 december bij de firma Elderman, de oudste winkel in Rheden.

Ondernemersclub BIZ-Centrum Rheden bedankt de ondernemers die prijzen beschikbaar stelden en de commissie die deze actie tot een succes heeft gemaakt. De organisatoren Nelleke, Arienna, Yolanda en Ko hebben al aangegeven dat er volgend jaar weer een actie komt om de ondernemers in het centrum te ondersteunen en het dorp van leuke prijzen te voorzien.

De familie Elderman en de organisatie van de decemberactie