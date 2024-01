Gemeente Rheden haalt kerstbomen op

GEM. RHEDEN – De gemeente Rheden haalt deze week kerstbomen op. Inwoners kunnen de bomen, zonder versiering, op het gebruikelijke ophaalpunt aanbieden. Op maandag 8 januari worden de bomen opgehaald in Velp-Noord en op dinsdag 9 januari in Velp-Zuid. Inwoners van het dorp Rheden kunnen de boom op woensdag 10 januari aanbieden. Op donderdag 11 januari worden de bomen opgehaald in De Steeg, Ellecom, Spankeren en Dieren ten zuiden van de spoorlijn. Het deel van Dieren ten noorden van de spoorlijn en Laag-Soeren zijn op vrijdag 12 januari aan de beurt.