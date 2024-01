RHEDEN – Dichter des Vaderlands Babs Gons is een uitgesproken podiumdichter. Haar werk wordt besproken tijdens een gedichtencafé in Rheden, dat gehouden wordt op zaterdag 20 januari. Iedereen die wil meedoen is welkom, voorkennis is niet vereist. De bijeenkomst is van 15.00 tot 17.00 uur. Deelname is gratis. Na aanmelding krijgen deelnemers het adres door.

margostratumvan@gmail.com

wiekentrheden.nl