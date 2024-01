Foto’s en verhalen van de bevrijding gezocht

REGIO – Provincie Gelderland is op zoek naar oude fotoboeken, vergeten filmspoelen, dagboeken en brieven over de bevrijding van Gelderland.

Er is zwaar gevochten in aanloop naar de bevrijding van Gelderland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daarom wil provincie Gelderland deze ‘verborgen veldslagen’ aandacht geven en voor recreanten en toeristen in het Gelderse landschap beleefbaar maken.

Foto’s en verhalen van burgers en militairen maken deze geschiedenis nog steeds invoelbaar. Het zijn verhalen over oorlog, verlies, leed, vriendschappen en de waarde van onze vrijheid. Al deze puzzelstukjes kunnen met elkaar het grote verhaal vertellen. In een televisieserie over de impact van de bevrijding deelt de provincie deze verhalen met Omroep Gelderland. Ook komen er routes, zodat iedereen deze kan beleven.

Een voorbeeld van een verborgen veldslag is operatie Cannonshot. Op 11 april 1945 staken Canadese militairen bij Gorssel de IJssel over naar Wilp, waarna ze via Twello op weg gingen om Apeldoorn op 17 april te bevrijden. Deze slag wordt tot op de dag van vandaag herdacht in Wilp. Volgens de provincie is dit een veldslag die meer aandacht verdient. Tijdens de bevrijding van Gelderland van september 1944 tot en met mei 1945 vonden er meer veldslagen plaats.

Wie voorwerpen, foto’s of documenten met een persoonlijk verhaal heeft over de bevrijding van Gelderland, kunnen dit melden via vrijheidgelderland.nl.

De Canadese militairen Private George Pope en Private Dennis wijzen met hun geweren naar een bord.