Foi, Foi: Leere kwiet

Soms steet een mense veur un groot roadsel en soms kump onverwacht de oplossing. Ik heuren un mooi verhaal dat ruum zeuventig joar elejen is gebeurd op un olde Loenense boerderië.

Vrogger hadden de boeren bie de boerderië un paar waterputtten. Vake ene of meer veur ut vee en de ander veur de huusholding. Alles mos vrogger epomp worden. Un heidens karwei, alle dagen weer. Elke liter melk die de koeien gaven mossen ze eerst wel opzoepen.

Op de bewuste boerderië hadden ze ok un paar putten. In un ruumte noast de stal was ok un waterputte die goed was afedicht met estrikken (betonnen tegels). D’r zat un pompe op en veul water veur ut vee mos doar dagelijks uut ehaald worden. De pompe gaf echter steeds minder water. Ut kwam umdat de grondwaterstand zakken of dat d’r teveul modder inzat. De boer wol maatregelen nemmen en vroeg an de zonen um de modder uut de putte te scheppen. De metselaar wörden d’r bie ehaald, want de estrikken mossen veur de deksel eerst wörden weg ehaald. De oldste zoon ging de putte in. Hee pakken un leere (ladder) die ok gebruuk worden om op de hilde te klimmen en zetten die in de putte. Ut bleek dat un poal die uut ehold was fungeren als piepe um ut water nog boaven te halen. Dit halen de zoon d’r uut en de boer en knechten keken d’r van op hoe gaaf ut olde holt nog was.

De boer vond ut nog jammer um ut goeie holt te verbranden en gebruuken de poal veur ut afvrochten (afrasteren) van de weie. Heel lange hef de poal doar nog estoan. De modder wörden uut de putte eschep. De zoon scheppen en de anderen pakken ut an. Noe stond d’r weer un slomp in dus de pompe zol weer meer water geven. De deksel ging d’r weer op en de metselaar dichten ut weer mooi af.

De boer was tevrèden. Maar helaas later was de leere vot. Volgens de knecht was die in de putte blieven stoan. De boer wol dat niet geleuven, maar de knecht hield dat toch vol. Ut bleef de jonge knecht altied bie en noe kump ut mooie dat hee noa vieftig joar toch geliek kreeg want wat gebeuren d’r?

Op de plekke van de olde boerderië kwam un nieuwe boerderië te stoan. Ut olde spul ging tegen de vlakte. De knecht zei tegen de kleinzoon van de boer die d’r op ewoond hef maar verkocht hef, dat d’r altied nog un putte zat met un leere d’r in. De sloper mos d’r noa kieken. En ja heur, de sloper had eer van zien wark. Bie de sloop en uutgraven van ut spul kwam verdorie toch ok de olde putte bloot te liggen. Die was al lang niet meer gebruuk. De deksel ging d’r af en wat kwam d’r te veurschien noa vieftig joar: ja heur, de leere. Wel wat verrot maar toch nog aardig gaaf. De kleinzoon hef de veurmalige knecht van zien grootvader dat toen uutvoerig uut de doeken edoan. Wat had de man d’r un plezier umme dat hee noa un halve eeuw toch nog geliek kreeg. Un stuk van de olde leere is nog altied bewaard ebleven.

Goed goan,

Martien,

de Platschriever uut Loenen

Un veulen wördt un peerd, maar un ezel blif un ezel