Foi, Foi: De inzetter

Bie un openbare verkoop was d’r vrogger altied un inzetter. As d’r un openbare verkoping was van un huus of un stuk grond dan was d’r altied volk bie. Sommigen deden dan un bod op ut huus dat verkocht mos worden. De mannen zetten in voor een bepaald bedrag met de bedoeling de inzetterspremie op te strieken en om d’r bie de tweede verkoopdag un hogere pries veur te kriegen en d’r dan un leuke cent an oaver te hollen.

Soms, as d’r te hoge in ezet was en ut bleek dat d’r op de tweede verkoopdag niemand zin had um un hoger bod te doen, mos de koper dan alles betalen. De luu zeien dan: ‘Ut is um an de bokse blieven hangen’. Dat was soms arg lastig veur de inzetter, want wat hee inezet had mos wel ekoch wörden.

Maar Hans, un inzetter in un darp bie de Iessel, was niet veur een gat te vangen. Ut stuk grond dat dat hee had inezet was um ‘an de bokse blieven hangen’. De grond grenzen an de tuin van un keerl die bar veul geld had. In die tied waren ze nog niet zo nauw an de vergunningen. A’j wat wollen ko’j ut umslieks veur mekaar kriegen. De inzetter bedach wat um op un goeie manier van de grond af te kommen. Un paar dagen lager kwam hee bie zien pas gekochte stuk grond met un vracht stenen aanriejen en begon die af te laden. Toen hee doar mee bezig was, kwam de rieke keerl effen kieken en wol d’r meer van weten. “Wat ben u hier van plan”, wol hee weten. “O”, zei de inzetter, “ik heb dit perceel grond ekoch en noe wil ik hier un groot huus op goan bouwen.” De man schrok bar en wörden wit um de snoete en zei: “U wilt hier een huis gaan bouwen zo vlak naast mijn tuin? Maar dan gaat mijn mooie uitzicht over de landerijen verloren. Dat zou toch erg jammer zijn. Ik woon hier juist zo naar mijn zin. Wilt u niet van de bouw afzien? Ik wil het perceel grond wel van u kopen. Zegt u maar wat het moet kosten?” Doar had de inzetter krek op ehoap, maar liet niks marken. Hee was heel eigenwies en deed krek of hee d’r niks van wol weten. Maar de rieke keerl bleef maar anhollen en deurdrammen. “Nou ja”, zei de inzetter noa veul geneul, “as ik d’r un goeie pries veur krieg dan wil ik wel argens anders goan bouwen. Wat is ut oe weerd?” De rieke keerl nuumen toen un bedrag woar de inzetter un bitje van duuzelen. Natuurlijk nam hee dat bod an. Meteen loaten vastleggen. Bie de notaris wörden alles beschreven en de man werd eigenaar van ut perceel dat de inzetter an zien bokse was blieven hangen. De stenen wörden weer op eladen want de opzet was goed elukt. Meneer kon van zien mooie uutzicht blieven genieten en de inzetter had gien geldzörgen meer. Wie niet stark is mot slim wèzen. Of hee later ok eheurd hef dat hee deur Hans te pakken is enommen, is niet bekend.

Goed goan,

Martien,

De Platschriever uut Loenen

