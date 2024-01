Foi, Foi: De dronken hane

In un gezin in un darp achter Zutphen wonen Jan en Toos met twee opgruuiende dochters: Truus en Bets. Op un zundag gingen pa en moe op familievisite. De dochters wollen niet mee en bleven liever thuus dan bie oom en tante stille te zitten. De olders zeiden duudelijk an de deerns gien jongens of vremden binnen te loaten.

Ut was un drietal jongens opevallen dat Jan en Toos vot gingen. Verduld dat was un mooie kans um noader kennis te maken met Truus en Bets. Buuten gingen ze gezellig an de proat. Ze waren zo an de proat toen inens de grote hane van Jan op de schutting sprong en alderbastend hard kreeien. De jongens zagen dat en zeien tegen de deerns: “Weet ule wel dat a’j jenever geef an de hane hee an een stuk deur kreeit?” Nee, dat wisten ze niet en ondanks dat de deerns zeien dat ut niet hoefden, ging Willem toch een halve liter jenever halen. Eerst namen de helden zelf wat en toen mos de hane d’r an geleuven. Hoe ze dat edoan heb weet ik niet, maar ut dier kreeg genog binnen van de jenever. Ut dier was d’r eerst wel un bitjen versuft van, maar toen begon de alcohol te warken. Hee stappen rond of hee wel duuzend veren in de start had en ok de kippetjes mossen ut ontgelden. Maar toen mos hee toch loaten heuren dat hee noe heer en meester was oaver de buurte. Hee sprong weer op ut hekke en töt grote schik van de jongeluu kreeien de hane aan een streep deur. En niet zo zachte… Ut kwam hiel diepe uut zien strotte. Maar ja, hoe kan ut goan? De combinatie van jenever en oaververmoeidheid viel bie Tinus de hane niet best. Hee kreeien nog een keer was schorrig en viel toen van de schutting in ut gres, kats van de kaarte. Ut dier had teveul van zichzelf evarg en stierf un zalige dood.

De drie jongens namen ut starfgeval niet zo hoge op. Och un hane worden vake eslach of ging dood. De deerns waren d’r niet gerust op. D’r werd besloten dat Tinus toch un plechtige begrafenis mos hebben. Per slot van rekening had ut dier altied goed zien plich edoan. Ze maken met de schuppe un gat en de deerns halen de hoge hoeden op. Op un paar takken worden de hane noa ut gat edragen en Willem hield doar un toespraak dat natuurlijk nargens op sloeg. Toen dit alles zo bezig was kwam pa en moe weer thuus. Jan oaverzag ut spul en terwijl hee bar vluuken pakken hee een un flinke stok en ging op de jongens af. Die zagen um ankommen en maken rap dat ze weg kwamen. Een oaver ut eerpelland, de ander deur ut suukerbietenveld en Willem wol oaver un sloot springen maar kwaksen d’r midden in. De deerns vloagen ut huus in en zochen de bescharming van moe. Jan was knap hellig maar mos de hane toch begraven. Later hef hee uutleg evraog aan de deerns want hee snappen niks van de leuge jeneverflesse. In berre zei hee later tegen zien vrouw: “Ie kunt de blagen nog gien halve dag alleen loaten. Niet veur niks is d’r un spreekwoord: ‘As de katte van huus is dans de muuzen op toafel’. In dit geval was ut de hane.”

Goed goan,

Martien,

de Platschriever uut Loenen

Begin ut nieje joar met goeie veurnemmens