Foi, Foi: Bridgen leren

Kaarten is un heel old volksvermaak. Vrogger toen d’r nog gien radio en televisie was konden de luu zich al goed vermaken met ut kaartspel. Oavenden waren ze d’r mee bezig. En nog. Noe in 2008 bint de luu altied nog gek op kaarten. In de clubhuuzen maar maar ok bie de mensen thuus in stad en platteland bint de mensen druk met ut leggen van un kaartje. Ut blif un spannend spel veural as d’r nog leuke priezen mee te winnen bint. Ze speult van alles.

Teun uut disse streek deed al joaren mee met pandoeren, un echt boerenkaartspel, as ut kruusjassen, klaverjassen en jokeren. Al twintig joar speulen hee met zien moaten dit kaartspel. Eerst bie mekare de nieuwtjes deurnemmen. En dan lekker un pötjen kaarten. Vake nog met un borreltje en un hapjen d’r bie. Helaas d’r kwam verandering in ut clubjen. Un paar stoppen d’r mee. Ze waren in de VUT, maar toch zo druk.

Un paar anderen waren deur hun vrouwen verslingerd eraak aan bridgen. Sommigen nuump dat pas echt kaarten, dat anderen is maar zo volksvermaak. Teun deed alle moeite um un paar kaarters te vinden die ok konden pandoeren maar die waren niet te vinden. Ze stoppen met ut clubjen. Ut laatste geld wörden op emaak uut de pot met un dineetjen.

De vrouw van Teun was ok goan bridgen en had al vaker ezeg: “Schei toch uut met dat slome spel van die herenboeren. Ie mot goan bridgen, dat is veul mooier.” Teun krabben zich un bitjen achter ut oor. Dat bridgen vond hee eigenlijk meer un kaartspel veur vrouwen. Hee keek wat meer um zich hen en ontdekken dat d’r toch heel wat keerls zich ok bezig hielden met ut bridgen. Zien vrouw bleef drammen om dat bridgen ok te leren; konden ze toch mooi samen noa de bridgeclub goan. Teun wol toch ok graag weer kaarten. Hee missen dat wel un bitjen. Op un dag melden hee zich aan bie un club veur bridgeles. Ut gezelschap en de man die les gaf viel allemoal arg mee. De luu waren allemoal in ‘de darde leeftied’. Hoewel Teun zeker gien domme keerl is viel um dat bridgen bar tegen. Gien wonder, hee heuren dat dit spel drie miljoen variaties kent. Doar he’j wel effen wark an veur dat da’j kent. Noa zeuven lessen vond de leraar dat de leerlingen mee mossen doen met un echte Bridge Drive. Wat vremp zaten zee in de grote zaal rondom un tafeltje dat ze kregen an ewezen. Ze kenden ut nog niet goed, dus konden zich wel un stommiteit uuthalen. Helaas ut ging anders, de beginners mochten niet bie mekare zitten, maar gewoon tussen de geoefende luu in. Teun proberen nog wel anders maar hee en de anderen mossen ut gewoon doen. Ut ging heel goed. Un vrouw tegenoaver um prees um al veur zien goeie zet. Ut verlies viel arg mee. Hee kreeg zelfs nog un keer de leraar as moat. An ut ende van de oavond hadden beiden zelfs nog winst. Hee kreeg als beloning zelfs vieftien poaseieren mee noa huus. De andere nieuwelingen hadden ut goed edoan. Teun is noe helemoal verslingerd an ut bridgen en zal nooit meer zeggen dat ut un vrouwensport is.

Goed goan,

Martien,

de Platschriver uut Loenen

