Fitheidstest voor Doesburgse 55-plussers

DOESBURG – Doesburg Beweegt verzorgt ook dit jaar, in opdracht van de gemeente Doesburg, weer een fitheidstest voor 55-plussers. Inwoners van 55 jaar en ouder krijgen hiermee inzicht in hun gezondheidssituatie. De test wordt afgenomen op zaterdag 17 februari in sporthal Beumerskamp.

Deelnemers aan de test volgen diverse testonderdelen. Er worden onder andere metingen gedaan op het gebied van reactie, coördinatie, conditie, kracht en lenigheid. Bij alle onderdelen is begeleiding aanwezig. Dit alles kost ongeveer een uur.

Wie dat wil kan na de test, op basis van de resultaten, een persoonlijk adviesgesprek aangaan met één van de aanwezige professionals. Dit gesprek duurt maximaal tien minuten, mocht er behoefte zijn aan meer verdieping, dan kan er ter plekke een vervolgafspraak gemaakt worden.

Deelname aan de test is gratis, maar wie mee wil doen, moet zich wel even aanmelden. Dit kan tot uiterlijk 16 februari via actiefindoesburg.nl. Wie vragen heeft of hulp nodig heeft bij het aanmelden, kan contact opnemen met Ward Terpstra van Doesburg Beweegt via ward@doesburgbeweegt.nl of 06-37283518.