Expositie Ineke Jansen in De Paperclip

VELP – In de lichtstraat van ontmoetingscentrum De Paperclip in Velp is werk te zien van Ineke Jansen. Ze laat zowel nieuw werk zien als werk dat al eerder is geëxposeerd.

Jansen vertelt: “Ik ben van jongs af aan al met tekenen bezig geweest en door de vele bezoeken met school aan verschillende musea werd mijn interesse in de kunst alleen maar groter.” Naar de kunstacademie mocht ze niet, ze moest ‘een vak leren’. Later kwam ze via haar werk in contact met Alma Noordermeer. “Bij haar kon ik mij verder ontwikkelen in het fijnschilderen en dan vooral met olieverf. Daarnaast maakte ik ‘uitstapjes’ in acryl, naar aquarelleren en het werken met paletmes.” Daarnaast heeft Jansen de driejarige vakopleiding ‘realistisch schilderen’ bij Boulevard Magenta afgerond. “Ik vind rust in het schilderen en word altijd blij als het resultaat weer ‘gezien’ mag worden”, besluit ze.

De expositie is te bezichtigen tijdens de openingstijden van De Paperclip aan de Eiberstraat in Velp.

paperclipvelp.nl