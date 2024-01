Expositie ‘Cheiron’ bij Nieuwe Ruimte

VELP – Van zondag 4 tot en met zondag 25 februari is bij Nieuwe Ruimte in Velp de expositie ‘Cheiron’ te zien met werk van Jeanine Bousie. Zij is kunstenaar van de maand en heeft Arthur Winailan en Marie-Hélène Marbus uitgenodigd als mede-exposanten.

‘Cheiron’ betekent zoveel als ‘de gewonde genezer’. Iemand die door het ervaren van zijn eigen pijn anderen kan helpen. Jeanine Bousie maakt schilderijen, tekeningen, grafiek, fotografie en werkt met mengvormen. Ze wil zich niet vastleggen op één techniek of stijl, omdat ieder beeld om een eigen techniek of stijl vraagt. Bousie werkt intuïtief. Ze weet van tevoren niet precies wat ze gaat maken, maar gaat ‘in een wolk van niet-weten’ op pad tot het moment dat alles samenvalt en ‘klopt’.

Het werk van Arthur Winailan bestaat uit foto’s. Toch noemt hij zichzelf geen fotograaf, maar beeldmaker, omdat dat beter weergeeft wat hij doet: het creëren van beelden in het algemeen. Zijn doel is expressie overbrengen door de energie, emotie en schoonheid van beweging al dan niet in abstracte beelden vast te leggen voor een visuele trip vol levendigheid en emotie. Hij gebruikt daarbij cameratechnieken als ICM, bewerkte beelden van andere kunstenaars en AI.

In het werk van Marie-Hélène Marbus staat het ‘menselijke’ centraal. Wat zij meemaken en wat hen beweegt. Hoe verhouden mensen zich tot elkaar, hoe zien zij zichzelf. In beelden kan het zichtbaar en tastbaar worden. De meeste werken maakt Marbus met teken- en schildertechnieken en in grafiek. Maar ook andere technieken zoals fotografie worden door haar gebruikt.

De expositie wordt op zondag 4 februari om 15.00 uur feestelijk geopend door dichter Marion Steur in de expositielocatie aan de Oranjestraat 36a in Velp. Vanaf 12.00 uur is de expositie te bezoeken. Daarna is de tentoonstelling elke zondag in februari van 12.00 tot 17.00 uur te bezoeken. De entree is gratis.

nieuwe-ruimte.nl