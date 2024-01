Expositie Annemarie van Ulden in Bibliotheek Dieren

DIEREN – In de bibliotheek in Dieren is nog tot en met eind januari werk te zien van beeldend kunstenaar en illustrator Annemarie van Ulden. Ze toont hier onder andere een serie van dertien ‘chi potatl’s’, inkttekeningen op een aardappel. De kunstenares omschrijft de werkjes als ‘sub-wereldjes met vaak een absurd en soms verontrustend karakter’. Ook hangen er drie olieverfportretten en het getekend portret getiteld ‘Mevrouw van Os’. Dit werk is genomineerd voor de Nederlandse Portretprijs 2019. Tot slot toont Van Ulden ‘Leafjes’, een soort natuurwezens gemaakt van amberbladen en aquarelverf.

annemarie-van-ulden.nl

annemarievanulden@gmail.com