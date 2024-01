Eric Vaarzon Morel speelt in Spankeren

SPANKEREN – De virtuoze flamencogitarist Eric Vaarzon Morel treedt op zondag 14 januari op in de Dorpskerk in Spankeren. Hij doet dat samen met zijn ensemble. Vaarzon Morel en zijn muzikale vrienden hebben zich laten inspireren door de muziek van jazztrompettist Miles Davis. Hun zoektocht heeft geleid tot een bijzondere kruising van flamenco en jazz. De passie en virtuositeit spatten er vanaf, belooft organisator Theater Rheder Art. Het concert begint om 15.00 uur. Kaarten kosten 19 euro en zijn verkrijgbaar via rhederart.nl.

Foto: Paulien Huizinga