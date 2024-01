Erebegraafplaats Loenen zoekt vrijwilligers

LOENEN – Aan de Groenendaalseweg in Loenen, midden tussen de bomen, bevinden zich het Nationaal Ereveld Loenen, de Nationale Veteranenbegraafplaats en het Herdenkings- en Educatiecentrum. Er wordt gezocht naar vrijwilligers.

Het Ereveld Loenen is de laatste rustplaats van bijna vierduizend Nederlandse oorlogsslachtoffers: militairen én burgers. Zij verloren hun leven tijdens de Tweede Wereldoorlog of tijdens gewelddadige conflicten daarna. De graven op het ereveld liggen bijna onopvallend verspreid in een bosgebied. Achter elke naam en elk graf schuilt een verhaal.

De naastgelegen Nationale Veteranenbegraafplaats biedt een laatste rustplaats voor veteranen die niet door oorlogsgeweld om het leven zijn gekomen en tussen andere veteranen begraven willen worden. Hier vinden veteranenuitvaarten plaats met de nodige militaire etiquette en protocol. Een waardig en stijlvol afscheid van hen die zich hebben ingezet voor vrijheid.

Tussen het Ereveld en de Veteranenbegraafplaats bevindt zich het herdenkings- en educatiecentrum. Hier maken bezoekers van de vaste tentoonstelling ‘Oog in oog’ kennis met de verhalen van de oorlogsslachtoffers, hun nabestaanden en veteranen.

Op deze vredige plek is men op zoek naar vrijwilligers. Wie aan de slag wil kan zich inzetten voor bosonderhoud, educatie, hospitality of uitvaartondersteuning. Er is altijd een geschikte rol voor een vrijwilliger. Aanmelden kan via info@vrijwilligersnvbl-ogs.nl.

veteranenbegraafplaats.org/vrijwilligers