Eerste Lief & Leedstraten van start in gemeente Rheden

RHEDEN – Het nieuwe jaar is ingeluid met de officiële start van meerdere ‘Lief & Leedstraten’ in de gemeente Rheden. In deze straten kijken de buren extra naar elkaar om.

Het idee achter de Lief&Leedstraten is dat wijkbewoners zich thuis voelen in hun eigen straat. Contact met buren en naar elkaar omzien is daarbij belangrijk. In deze straten steken buren elkaar een hart onder de riem bij leuke en minder fijne levensgebeurtenissen. Bijvoorbeeld als iemand veel alleen is, net uit het ziekenhuis komt of een naaste heeft verloren. Zo kijken buren naar elkaar om. Ze zijn er ook voor elkaar op vrolijke momenten zoals bij de geboorte van een baby, een nieuwe baan of het behalen van een diploma. Buren krijgen zo meer oog voor elkaar en helpen sneller een handje. De drempel die er kan zijn om hulp te vragen of aan te bieden wordt daarmee lager, denk aan een boodschap doen voor een buur, iemand begeleiden naar het ziekenhuis of iets extra’s koken.

In elke Lief & Leedstraat wonen mensen die vrijwillig het aanspreekpunt van hun eigen straat zijn, de zogenoemde gangmakers. Zij krijgen een Lief & Leed-potje in beheer met daarin een bedrag van maximaal 150 euro. Dit kunnen ze naar eigen inzicht besteden aan een presentje voor iemand die het nodig heeft.

De Lief & Leedstraat is in de gemeente Rheden opgezet op initiatief van Incluzio Rheden en bewonersgroepen Burennetwerk Velp-Zuid, Rhedens Dorpsbelang en Dieren-West. Dit wordt ondersteund door Vivare en gemeente Rheden. Er kunnen in 2024 maximaal twintig straten in de gemeente Rheden deelnemen. Meer informatie hierover is te verkrijgen bij Maria van der Maat, Ontwikkelaar bij Incluzio Rheden, 06-23567654 of mvdmaat@incluzio.nl.

De eerste gangmakers ontvangen het potje voor hun straat