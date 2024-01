Eerste lammetje geboren in Loenen

LOENEN – Hoewel het voorjaar nog niet in zicht is, is er wel een lentebode geboren in de schaapskooi in de Loenermark. Op 25 januari vond de schaapherder in de kooì op de bosweide al een lam bij een ooi van de kudde Veluwse Heideschapen. Het is ooitje, een vrouwtje.

De kudde in de Loenermark is in eigendom van het Geldersch Landschap & Kasteelen. Volgens een traditie mogen trouwe bezoekers en belangstellenden een naam bedenken voor het jonge schaapje. Na de bekendmaking van het blijde nieuws op Facebook kwamen er al snel vele suggesties voor namen binnen. Deze varieerden sterk van fantasienamen tot gewoon een leuke meisjesnaam van vroeger. Een jury gaat binnenkort een naam kiezen.

Na dit eerste lammetje volgen er weldra veel meer. Er worden ieder jaar ruim tweehonderd lammetjes geboren bij de Loenense kudde. De nachten met weinig slaap zijn voor herder Arjan Daalhuisen in aantocht.