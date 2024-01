Eerste Culturele Zondag in het nieuwe jaar

DOESBURG – Ook in 2024 staat Doesburg op de eerste zondag van de maand in het teken van de Culturele Zondag. Op zondag 7 januari is de historische binnenstad tussen 12.00 uur en 17.00 uur weer het sfeervolle decor van een route langs podia, musea, galerieën en ateliers.

Kunstkamer Lindewal toont een selectie foto’s die de Haarlemse fotograaf Stijn Nieuwendijk maakte tijdens zijn reizen door Europa en het Midden-Oosten. hij toont dramatische berggezichten in de Dolomieten en de Julische Alpen, subtiele lijnen in Madaba, Berlijn en Gran Paradiso. Nieuwendijks foto’s zijn in het binnen- en buitenland gepubliceerd..

Vroeger maakte men papier van lompen, die in kleine stukjes werden gescheurd en verwerkt tot papierpulp. Van deze pulp werd het mooiste papier geschept. Bij de papiermakerij Doesburg kunnen bezoekers papier komen scheppen van lompen. Bij Historische Boekdrukkerij de Arend wordt papier bedrukt, maar zijn ook tientallen etsen te bewonderen. Al eerder stond het museum De Arend in het teken van de ets. “Het was bij ons toen echter zo druk, dat wij lang niet alle bezoekers goed te woord hebben kunnen staan,” vertelt eigenaar Arie Niks. “Daarom herhalen we deze activiteit en kan men zien hoe een ets tot stand komt.” De etsster Kaem biedt een groot aantal van haar kleurrijke producten nu aan in de uitverkoop.

De imposante Martinikerk is geopend van 14.00 uur tot 17.00 uur. Er zijn dan doorlopend rondleidingen. Tussen 14.00 uur en 15.00 uur bespeelt stadsbeiaardier Frans Haagen het carillon. In de kerk is ook het Zilvermuseum Doesburg te bezoeken. Dat beschikt over een internationale collectie zilveren mosterdpotjes, cruet sets en bijbehorende objecten.

Op de begane grond van het prachtig gerestaureerde riddergebouw De Commanderij uit 1286 toont het Lalique Museum de expositie ´Koninkrijk van Kleuren´. De andere tentoonstelling ´Mucha en tijdgenoten’ is te zien in de twee andere monumentale panden aan de Gasthuisstraat.

In Streekmuseum De Roode Tooren bevindt zich, in de Theo Colenbrander Salon, een permanente expositie van keramiek en wandtapijten, gemaakt door de kunstenaar die in 1841 in Doesburg werd geboren. Sinds kort is er ook een tentoonstelling waarin het werk van rasechte Doesburger Mart Banda centraal staat. Het zijn persoonlijke en verfijnde pentekeningen, waarvan een deel te koop is.

In de Gasthuiskerk verzorgt Podium Doesburg twee klassieke concerten die worden uitgevoerd door het duo Kos Lydo. Dit duo bestaat uit pianiste Aleksandra Tepliakova en violist Sascha Bergsma. De concerten duren circa 45 minuten en starten om 13.30 uur en om 15.00 uur. De toegang is gratis.

Verrassende beeldende kunst is ook te ontdekken in diverse ateliers en galerieën die al jarenlang deel uitmaken van de culturele route. Alle adressen zijn te vinden in de folder met plattegrond van de Culturele Zondag Doesburg, die gratis te verkrijgen is bij de VVV. Daar is ook bekend welke deelnemers op 7 januari gesloten zijn.

culturelezondagdoesburg.nl

Werk van Stijn Nieuwendijk