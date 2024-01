Eerbeekse Boys huldigt jubilarissen tijdens de nieuwjaarsreceptie

EERBEEK – Tijdens de drukbezochte nieuwjaarsreceptie van SV Eerbeekse Boys werden 15 jubilarissen gehuldigd en er werden 6 leden in het zonnetje gezet vanwege hun jarenlange verdiensten voor de club.

Voorzitter Theo Heida keek terug op een jaar met wisselende successen, op sportief gebied was de degradatie van het eerste elftal natuurlijk een domper. Gelukkig draaiden diverse anders teams goed mee en waren er ook weer kampioenen. Tevens benadrukte de voorzitter dat het wel een flinke uitdaging blijft om alle posities in de vereniging bezet te houden. Gelukkig draait de kantine goed en is het op wedstrijddagen op zaterdag vaak gezellig druk.

Dit jaar waren er 21 jubilarissen bij Eerbeekse Boys, waarvan er 15 aanwezig waren om gehuldigd te worden. De oudste jubilaris was Dik Put, die al 75 jaar lid van de vereniging is. Tevens werden er nog 6 leden met een lange staat van dienst als vrijwilliger in het zonnetje gezet. Tot lid van verdienste werden Fred Ruijling, Willard Beekman en Wim Arends benoemd. Verder werden John Gierman, Wim Bosman en Wim Hagens tot erelid benoemd, deze heren zijn alle drie al tientallen jaren actief bij Eerbeekse Boys een ovationeel applaus bij deze benoeming.

Tot slot werd op de nieuwjaarsreceptie ook bekend gemaakt dat John van Loen vanaf zomer 2024 de nieuwe trainer van de heren selectie is en tevens de rol van Hoofd Jeugdopleidingen gaat vervullen. Vooral voor deze laatste functie was de club al jaren op zoek naar een goede invulling, John van Loen was uiteraard zelf aanwezig bij nieuwjaarsreceptie zodat hij direct kon kennismaken met veel leden van de club.

Deze jubilarissen werden gehuldigd:

60 jaar lid

Johan Berends

Gerrit Bosgoed

Bennie van den Brink

50 jaar lid

Herman van Oldenmark

Bart Hulleman

Wilhard Jansen

Peter Hommel

Erjan Fukkink

40 jaar lid

Ramon Bouwmeester

André Konijnenberg

Hemant ter Mate

Christel Bosgoed- van Reen

Fred Ruijling

25 jaar lid

Niels Beverdam

Rob Schutte

Bart Claassen

Matthijs Niemeijer

Nick Boterman

Dylan Tallane

Jan Kobussen