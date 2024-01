Eerbeek schoon weer op pad

EERBEEK – Koud was het op zaterdag 20 januari, maar de vrijwilligers van Eerbeek Schoon ging gewoon met grijpers en afvalzakken op pad. Niet omdat zij opruimen van andermans rommel leuk werk vinden, maar omdat ze het belangrijk vinden dat Eerbeek schoon en dus veilig en plezierig blijft voor zowel inwoners als bezoekers. Na de koffie werd in een deel van Eerbeek blik, plastic en vooral veel vuurwerk opgeruimd. Tussen de sneeuwresten lag troep genoeg om een flink aantal vuilniszakken te vullen.

De volgende opruimochtend is op 23 maart. Mensen die willen helpen kunnen zich melden via eerbeek_schoon@outlook.com.