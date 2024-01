Een Stief Kwartiertje: WaardeVOL Brummen

Verleden week had ik het over het ethische begrip waarde en dat we dat veelal uitleggen zoals ons dat het beste uitkomt, waarmee we het tegelijkertijd kunnen op- en onderwaarderen. Tot mijn verrassing diende zich de afgelopen week een voorbeeld van veinzen met het begrip waarde aan.

Sinds 2016 kennen we in het landgoederengebied in het achterland van Brummen het miljoenenproject WaardeVOL Brummen. Waardevol is een bijvoeglijk naamwoord van waarde en met Vol in kapitalen aan de waarde te koppelen wekte men de verwachting dat er iets groots en waardevols verricht zou worden. Uiteindelijk moet je ambitie hebben om iets te bereiken, nietwaar? Het project moet zowel de wateroverlast als de verdroging in het landgoederengebied in de toekomst voorkomen en daar was, naast een bak geld, ook samenwerking voor nodig van gemeente, provincie, Waterschap, Natuurmonumenten en niet in de laatste plaats ook bewoners, boeren en andere bedrijven, allemaal om de gevolgen van klimaatverandering te weerstaan. Iedereen en alles zou er beter van worden, de natuur voorop. Het was naast waardeVOL ook verwachtingsVOL.

Momenteel kan WaardeVOL beter geschreven worden als waardevol, als dat in dit geval al waarde heeft. In het licht van de huidige stand van zaken zullen er al cynici zijn die vinden dat wellicht Waardeloos meer van toepassing is. Een regionaal dagblad heeft onlangs al gepubliceerd dat het project geflopt is en het besluit van het Waterschap laat zich aanzien als een wegsluipende plas na een regenbui. Het project begon onder een slecht gesternte omdat de overheidsorganen iets bedacht hadden, maar daarbij “vergeten” waren om de bewoners, bedrijven en met name de boeren in hun ambities mee te nemen. Toen de bewoners ontdekten wat er gaande was gingen ze collectief over hun theewater en richten de actiegroep WaterVOL Brummen op. Bij een emotionele buurtbijeenkomst werd er een motie van wantrouwen aangenomen, die zorgde dat het project moest herstarten in 2018. Men ging weer aan tafel en nu met alle betrokkenen en men richtte zelf ateliers op om de waarde van de gesprekken nog wat op te krikken, want een atelier veronderstelt een kunstzinnige broedplaats voor creatief talent. Men vond het toen nog waardevol om de naam WaardeVOL te handhaven.

Men is in de afgelopen tijd tot de conclusie gekomen dat het geheel te complex is geworden en toe is aan herbezinning. Van mislukking mag uiteraard niet gesproken worden, daarvoor is het project te waardevol – uiteindelijk gaat het zeker meer dan de geplande 17 miljoen kosten – maar als er na zoveel jaar creatief bakkeleien van de 18 projectgebieden er bij 2 alleen nog maar een definitief ontwerp is gemaakt dan hoeft men niet te rekenen op waardering van de gemeenschap, die al die miljoenen moet ophoesten. We weten dat overheden niet graag praten over mislukkingen, maar liever over herbezinning en in dit geval herwaardering. In dat kader is het project stilgelegd.

Het project laat zien dat we praters zijn geworden, die we nogal verhullend dienstverleners noemen. We stapelen onderzoek op onderzoek, evaluatie op herijking op herbezinning, onderwijl elkaar de waarde van het project bevestigend met de geruststellende gedachte dat de ontwikkeling van de nieuwe natuur even moet wachten tot we daadwerkelijk uitgepraat zijn. De natuur is weliswaar geduldig, maar gezien de huidige ontwikkeling binnen de mensheid om alle klimaatveranderingen het hoofd te bieden moeten we constateren dat de natuur zich sneller aanpast dan wij. Ze heeft veel minder last van democratische processen en ervaart dat als waardevol.

Desiderius Antidotum