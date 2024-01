Een Stief Kwartiertje: Waarden

Het gebied is landelijk onomstreden, regionaal zeer bejubeld en van grote ecologische waarde: de Posbank, een stuwwallencomplex uit de voorlaatste ijstijd. Over de schoonheid van het natuurgebied is men het over het algemeen wel eens, maar u weet dat de dichter Lucebert een belangrijke dichtregel aan ons heeft nagelaten, namelijk dat alles van waarde weerloos is. Dat geldt natuurlijk ook en in bijzondere mate voor de Posbank. Ik bespaar u een uitgebreide verhandeling over het begrip waarde, maar het wezenlijke kenmerk ervan is dat we iets van waarde belangrijk vinden. Dat kenmerk is weliswaar onomstreden, alleen is daarbij de vraag voor wie of wat die waarde zo belangrijk is en wat het betekent voor ons handelen daarnaar.

Nu wil het geval dat het Nationaal Kampioenschap Wielrennen dit jaar aan Arnhem is toebedeeld en dat betekent dat de profs geen tig rondjes rond de Eusebiuskerk zullen rijden, maar ook de Posbank met haar vele fraaie heuveltjes moeten bedwingen. Helaas vergat de gemeente Arnhem en de Nationale Wielerbond om met de gemeenten Rozendaal en Rheden te overleggen, als ook met Natuurmonumenten als eigenaar van het gebied. Vandaar dat de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) en de Instelling voor Natuureducatie Oost-Veluwezoom (IVN) inmiddels protest hebben aangetekend vanwege de grote verstoring van de natuur bij dit evenement. Van Natuurmonumenten is nog niets vernomen, die is kennelijk nog in een diepe winterslaap. Het organisatiecomité heeft al laten weten dat ze het fietsfestijn met respect voor de natuur zullen regelen, hetgeen betekent dat een aantal volgauto’s zich elektrisch langs de grazende Konik-paarden zullen voortbewegen. Over de volksoploop en het vele weg- en vliegverkeer geen woord.

Het roept uiteraard bij veel mensen de vraag op van wie de Posbank feitelijk is en vóór wie. De gemeenten, die de Posbank tot hun grondgebied rekenen en de KNNV en IVN en ook Natuurmonumenten hebben in een recent verleden na lang delibereren het Masterplan Veluwezoom het licht doen zien, dat de grote natuurwaarden van het gebied moet waarborgen o.a. door bepaalde weekenden geen gemotoriseerd verkeer toe te laten. Wanneer die beleidslijn doorgetrokken wordt zal na het NK Wielrennen een groot deel van de zomerse weekeinden de Posbank voor al het verkeer moeten worden afgesloten. Het rumoer dat daarover zal ontstaan zal tot ver in de Imbosch te horen zijn. Een ander markant evenement is nog volop in discussie: het doorgaan van de lammetjesdag bij de schaapskooi in Rheden is dit jaar onzeker vanwege….jawel, de verwachte overlast.

Masterplan of niet, natuurgebieden staan permanent ter discussie, want vooralsnog groeit de bevolking en daarvoor moeten er huizen gebouwd worden en al die mensen moeten naast wonen ook kunnen recreëren. Daarbij komt dat de toeristenbranche het kamperen in het land een luxe impuls wil geven door overal ecolodges, ecovillages, resorts en glampingtenten – allemaal in goed Nederlands – neer te zetten, want dat vraagt de markt is de vermeende motivatie oftewel het excuus. En de gemeenten hebben de toeristenbelasting hard nodig om de gaten in hun begrotingen te dichten. In het Beekbergerbroek is onlangs een aangewezen natuurgebied gesneuveld ten behoeve van de woningbouw. We willen…nee…we moeten bouwen en de natuur wordt geacht een stukje op te schuiven. Uiteraard is er nog heel veel landbouwgrond, dat vanwegestikstof ook geacht wordt op te schuiven, maar de boerenorganisaties kennen hun eigen masterplan. Tja, over waarden gesproken: die zijn in theorie nagenoeg altijd onomstreden, maar in de praktijk onmiskenbaar inwisselbaar.

Desiderius Antidotum