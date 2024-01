Een Stief Kwartiertje: Het beste

Ongetwijfeld heeft u velen de afgelopen dagen het beste gewenst voor het nieuwe jaar; het is weliswaar een gewoonte, een terugkerend ritueel, maar daardoor niet minder gemeend. We zullen het beste nodig hebben en ons wellicht meerdere malen in het nieuwe jaar afvragen wat het beste is.

We leven momenteel in onzekere en verwarrende tijden en als we op zoek moeten naar het beste voor dit nieuwe jaar, dan is het belangrijk om te beginnen met het trekken van lessen uit het recente verleden en dus ook het afgelopen jaar. Als één ding daarin duidelijk is geworden, dan is het dat onze veilige, vredelievende en voorspelbare wereld niet meer bestaat. Dat was die natuurlijk nooit, zult u terecht opmerken, maar de laatste decennia hebben we onszelf wel die indruk gegeven; we hebben onszelf als het ware in een welzijnsslaap gesust, hoogmoedig en enigszins zelfingenomen.

Allereerst moeten we afwachten hoe we de komende jaren geregeerd zullen worden. Er is al veel over gezegd en geschreven, maar als eerdaags de Haagse discussie over de grondwettelijkheid van ons wel en wee is beslecht dan blijft het de vraag hoe die grondwet met haar maatschappelijk onvolprezen voorwaarden in de dagelijkse gang van zaken menswaardig zal worden ingevuld; uiteraard te beginnen met artikel 1 dat zegt dat allen die zich in dit land bevinden in gelijke gevallen gelijk moeten worden behandeld. En dan zult u opnieuw terecht opmerken dat er valt te steggelen over wat gelijk is en dat het ene gelijk niet hetzelfde is als het andere.

Op alle fronten schudt de wereld en nagenoeg alle landen kennen een grondwet die veelal garanties inhouden, maar vaak niet meer zijn dan beloften die inwisselbaar zijn en daardoor voor meerdere uitleg vatbaar. Zo heeft Poetin de wereld en dus ook de onze wakker geschud, althans we mogen veronderstellen dat we langzaam maar zeker de welzijnsslaap uit onze ogen gewreven hebben, al is iedereen nog niet klaarwakker. De drang om ons te wentelen in de oude, mooie en veilige tijden is er nog steeds. De welvaart heeft ons, althans velen en lang niet allen, rijk gemaakt, maar in zekere zin ook lui, vertrouwend op allerlei geitenpaadjes om maar niet aan de kern van de grote problemen te hoeven denken, laat staan te werken. Europa schudt op haar grondvesten, evenals het Midden-Oosten en het zal een hele toer zijn om het beste voor het nieuwe jaar waar te maken. Het gaat erom de kernwaarden overeind te houden: vrede, veiligheid, voldoende voedsel en…vertrouwen.

Genoeg over sombere vooruitzichten, we moeten dezer dagen naar nieuwjaarsrecepties. Daar wensen we elkaar het beste en beloven we ook het beste ervan te maken. En dat het anders moet met de wereld en dat we Poetin moeten stoppen en dat we moeten leren omdenken en anders moeten produceren, niet exclusiever maar inclusiever zodat iedereen meekomt en we voor eenieder een gelijke beloning creëren voor onze werkzaamheden. En dat we….En dat we….ect. De mensheid kennende zal het wellicht niet het beste worden, maar als het beter wordt is dat al heel wat.

In ieder geval – om maar dicht bij huis te blijven – moeten we waken over onze mooie Veluwe, de prachtige Veluwezoon, de schitterende uiterwaarden en majestueuze IJssel die momenteel haar onbevangenheid botviert en eerdaags haar plaats weer moet weten. De IJssel symboliseert haar onvoorspelbaarheid ondanks de oevers, de kribben en de nieuwe nevengeulen. Ze vertelt ons dat we ons moeten inspannen om het beste ervan te maken.

Desiderius Antidotum