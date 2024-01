Echtpaar exposeert in gemeentehuis Brummen

BRUMMEN – Tot en met eind januari 2024 exposeert in het gemeentehuis van Brummen ‘Truankunst’. Truan staat voor het kunstenaars echtpaar Truus en Anton Peters.

Anton Peters werkt met diverse soorten hout en steen. Hij gaat meestal zonder vooropgezet plan op zoek naar wat er verborgen is in het materiaal. Zijn werk wordt krachtig en divers genoemd.

Truus Peters werkt met aquarel, acryl en olieverf. Ze gebruikt diverse technieken. Soms is haar werk realistisch, soms is het een avontuur waarbij onbekend is wat het gaat worden. Dit werk wordt niet ondertiteld, omdat het aan de kijker is te ontdekken wat hij/zij er in ziet.

De werken zijn te bezichtigen in het gemeentehuis in Brummen. Voor de openingstijden is het raadzaam om even op de website van de gemeente te kijken, omdat deze met name in de maand december afwijkend kunnen zijn: brummen.nl.