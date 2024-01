Doorstapwandeling in de Loenermark

LOENEN – Op zondag 14 januari begeleidt IVN Eerbeek e.o. een doorstapwandeling door bosgebieden en over delen van de Zilvense heide, waarbij een aantal hoogteverschillen wordt getrotseerd. Doorstappen betekent niet met een hoge snelheid lopen, maar de gidsen van IVN zullen wat minder vaak dan gebruikelijk stilstaan bij al het moois dat er te zien is in de natuur. De start van de wandeling is om 13.30 uur vanaf de parkeerplaats bij de schaapskooi aan de Droefakkers in Loenen. Vooraf opgeven is niet nodig. Een gift als blijk van waardering is welkom.