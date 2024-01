Doesburgse verkeersregelaars zoeken versterking

DOESBURG – Regelmatig zijn de verkeersregelaars van Doesburg op pad. Deze vrijwilligers zorgen ervoor dat het verkeer in goede banen wordt geleid tijdens evenementen en andere drukbezochte gelegenheden. Denk aan de stille tocht op 4 mei, maar ook aan de avondvierdaagse of midwinterwandeling. Verkeersregelaars zijn onmisbaar voor de veiligheid.

De groep verkeersregelaars kan momenteel helaas niet alle evenementen voorzien van voldoende veiligheid. Er zijn meer mensen nodig en daarom doen ze een oproep: ‘wil jij ook verkeersregelaar worden?’ Vrijwilligers hoeven echt niet bij alle evenementen paraat te staan, ze kiezen zelf wanneer ze meehelpen. Er zijn mensen die eens per jaar bijspringen en mensen die er bijna altijd bij zijn, hierin is iedereen vrij.

De opleiding tot verkeersregelaar is ‘voor iedereen goed te doen en kost voor een beginner hooguit twee uurtjes werk’. Daarnaast wil de groep een stukje praktijkinstructie gaan opzetten, zodat nieuwe vrijwilligers weten hoe het er op straat aan toe gaat. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via evd.verkeersregelaars@gmail.com of 06-47685963.