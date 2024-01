DOESBURG – Dialooggroep Agora in Doesburg bestaat twee jaar. In die periode hebben de leden ontdekt wat de dialoog als meerwaarde heeft binnen onderlinge gesprekken. “Ontmoeting+ zou je het kunnen noemen.”

De leden van de groep brengen ieder jaarlijks een onderwerp in. Diegene deelt zijn of haar gedachtegang over het onderwerp en sluit af met een vraag voor de groepsleden. Daarna verdeelt de groep zich in kleine groepjes, waarbij ieder groepslid de tijd krijgt om op de vraag te reageren. De andere groepsleden luisteren en stellen alleen maar vragen, waarop de verteller verder kan vertellen. Na verloop van tijd neemt de volgende persoon het gesprek over om op de vraag van het onderwerp te reageren. De anderen luisteren en stellen weer vragen, waardoor het gesprek zich verdiept. Ieder groepslid krijgt ruim de tijd om te vertellen en wordt daarbij gestimuleerd door de vragen van de anderen. Daarna wordt de bijeenkomst in de grote groep afgesloten met een korte reactie op de middag.

“Telkens komen openheid, je verhaal kunnen vertellen en vertrouwen terug in de reacties. Vaak geeft een dialoogmiddag stof tot verder nadenken”, zegt Toos Rietman, initiatiefnemer van de groep. “In tijden van uitgesproken meningen en patstellingen is de dialooggroep een oase van ruimte en respect. De dialoog is een vorm van gesprek die het verhaal van de ander respecteert, door niet te reageren met een eigen verhaal ernaast of overheen te leggen, maar te luisteren met een belangstellende vraag. Door wisseling van de rollen van verteller en luisterende vragensteller wordt eenieder gekend in wat persoonlijk van betekenis is. Soms staan de gedachtegangen tegenover elkaar en dan is het de kunst te blijven luisteren en vragen te stellen.”

De dialoog is niet erg bekend en daardoor misschien wel onbemind gebleven, meent Rietman. “Dialooggroep Agora is de plek van ontmoeting om andere mensen en jezelf op een nieuwe wijze te leren kennen.” Wie belangstelling heeft voor de dialooggroep, kan contact opnemen met Rietman via toos.rietman@ridt.nl.