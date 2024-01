De winter beleven

RHEDEN – De boswachter van Natuurmonumenten begeleidt zondag 28 januari een wandeling door Nationaal Park Veluwezoom waarbij het ontdekken en beleven van de winterse natuur centraal staat. Onderweg komen alle zintuigen aan bod en dat maakt de tocht volgens Natuurmonumenten uitermate geschikt om jonge kinderen de natuur te laten ervaren. Er wordt bijvoorbeeld een bosparfum gemaakt en naar kleuren gezocht. Deze tocht is bedoeld voor kinderen van 4 tot en met 7 jaar en hun begeleiders. De start is om 14.00 uur vanaf het bezoekerscentrum in Rheden. Kaartjes voor ouders én kinderen zijn verkrijgbaar via natuurmonumenten.nl.