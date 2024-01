Cursus Tai Chi in Dieren

DIEREN – Teo Haverkort geeft sinds dit najaar Tai Chi, op dinsdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur in de Oase in Dieren. Dit is zo’n succes dat hij heeft besloten in januari een extra cursus te beginnen en wel op de donderdagmorgen om 10.00 uur, eveneens in de Oase. Aanmelden kan via 06-12579070 of teohaverkort@live.nl.

Tai Chi is een Chinese vorm van yoga, waarin wordt gewerkt met rustige en ontspannende bewegingen. Het is een goede manier om te leren zowel lichamelijk als geestelijk evenwichtiger in het leven te staan. Hoewel Tai Chi door het rustige karakter van de bewegingen vooral aantrekkingskracht heeft op ouderen, is het geschikt voor elke leeftijd. Iedere deelnemer oefent op zijn eigen niveau.