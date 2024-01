Cursus Klik & Tik in Dieren

DIEREN – Iedereen die wil leren werken met computer en internet, kan bij de Bibliotheek Dieren een cursus Klik & Tik volgen. Deelnemers leren typen, e-mailen, websites bezoeken, downloaden en sociale media gebruiken. De cursus bestaat uit acht bijeenkomsten van twee uur, de eerste is op vrijdag 19 januari van 10.00 tot 12.00 uur. Deelnemers mogen gebruikmaken van de laptops van de bibliotheek, maar ook hun eigen laptop of tablet meenemen. Aanmelden kan via 026-3334982 of bibliotheekveluwezoom.nl/klikentik. Deelname is gratis en lidmaatschap van de bibliotheek niet nodig.