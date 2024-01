Cultuurfonds Gelderland deelt uit in de regio

REGIO – Cultuurfonds Gelderland heeft afgelopen jaar weer flink uitgedeeld aan cultuur- en natuurprojecten. Ook in onze regio hebben verengingen en organisaties een bijdrage in ontvangst mogen nemen.

Zo ontving Harmonie Orkest Brummen twee maal een subsidie. Een bedrag van 2500 euro voor het jubileumconcert bij Reuversweerd en 6500 euro voor de aanschaf van instrumenten. Voor de ouderraad van de J.H. Isingsschool in Empe was er een 5000 euro voor vergroening van het schoolplein. Stichting Vrijescholen Athena ontving 5000 euro voor de buitenruimte van school De Lans in Brummen.

De Stichting Monumentaal Walcker-Orgel in Doesburg ontving 7500 euro voor onderhoud aan het monumentale orgel.

Rhedens koor Con Colore kreeg 350 euro voor de aanschaf van opname-apparatuur. Voor het Dierens Harmonie Orkest was er een bijdrage van 6500 euro voor de aankoop van instrumenten. De Egerländerkapel Isseltaler Musikanten uit Rheden kreeg voor dit doel 4250 euro. Het Dierens Gemengd Koor Canzonet kreeg 2000 euro voor de theatermuziekproductie ‘De stem van de IJssel’. Voor de theaterproductie ‘Adem in, adem uit’ ontving Rhedelijk Cultureel een bijdrage van 5000 euro. Voor het Oratoriumkoor Veluwezoom was er een bijdrage van 2000 euro voor uitvoering van de Matthäus Passion.

Tot slot ontving muziekvereniging Nieuw Leven uit Angerlo een bijdrage van 850 euro voor de aankoop van uniformen.

Het Cultuurfonds investeert elk jaar ruim 35 miljoen euro in cultuur en natuur. Dat geld gaat naar zo’n 3.500 projecten door heel Nederland, in het Caribisch deel van het koninkrijk en in Suriname. Dit wordt bekostigd door de bijdrage van de VriendenLoterij en Nederlandse Loterij, van schenkers en donateurs. Het Cultuurfonds Gelderland is een van de twaalf provinciale afdelingen. Het is elk kwartaal mogelijk om een financiële bijdrage aan te vragen voor een bijzonder project. Hoe dit werkt, is te vinden op de website van het Cultuurfonds.

cultuurfonds.nl